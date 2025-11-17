СМИ назвали дату, когда Умеров вернется в Украину

Накануне ходили слухи, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы не собирается возвращаться после рабочей поездки за границу. Однако вскоре это опровергли в Центре противодействия дезинформации.

Источники журналистов в Офисе президента назвали ориентировочную дату, когда чиновник будет в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Когда Умеров должен вернуться в Украину?

Во вторник, 11 ноября, стало известно, что Умеров поехал в Стамбул с целью разблокирования переговоров с Россией по обмену военнопленными.

Напомним! 15 ноября секретарь СНБО анонсировал активацию Стамбульских договоренностей с Россией. Речь идет о договоренности по обмена 1 200 военнопленных.

В понедельник, 17 ноября некоторые СМИ распространили информацию, якобы Умеров не собирается возвращаться в Украину после зарубежной командировки. Однако в ЦПД опровергли слухи, заявив, что сейчас чиновник находится с рабочей поездкой в США.

Источники Суспильного в Офисе президента отметили, что секретарь СНБО вернется ориентировочно в четверг, 20 ноября. Несколько дней назад он находился в Турции, а затем – в Катаре.

Как Умеров может быть причастен к "пленкам Миндича"?