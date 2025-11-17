ЗМІ назвали дату, коли Умєров повернеться в Україну

Напередодні ширилися чутки, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито не збирається повертатись після робочої поїздки за кордон. Однак незабаром це заперечили в Центрі протидії дезінформації.

Джерела журналістів у Офісі президента назвали орієнтовну дату, коли посадовець буде в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Коли Умєров має повернутися в Україну?

У вівторок, 11 листопада, стало відомо, що Умєров поїхав до Стамбула з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими.

Нагадаємо! 15 листопада секретар РНБО анонсував активацію Стамбульських домовленостей з Росією. Йдеться про домовленість щодо обміну 1 200 військовополонених.

У понеділок, 17 листопада деякі ЗМІ поширили інформацію, нібито Умєров не збирається повертатися в Україну після закордонного відрядження. Однак у ЦПД спростували чутки, заявивши, що наразі посадовець перебуває з робочою поїздкою у США.

Джерела Суспільного в Офісі президента зазначили, що секретар РНБО повернеться орієнтовно в четвер, 20 листопада. Кілька днів тому він перебував у Туреччині, а згодом – у Катарі.

Як Умєров може бути причетний до "плівок Міндіча"?