17 листопада, 18:46
ЗМІ назвали дату, коли Умєров повернеться в Україну

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Центр протидії дезінформації спростував чутки про те, що Умєров не збирається повертатися в Україну.
  • Секретар РНБО може повернутися орієнтовно 20 листопада – після робочих поїздок у США, Туреччину та Катар.

Напередодні ширилися чутки, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито не збирається повертатись після робочої поїздки за кордон. Однак незабаром це заперечили в Центрі протидії дезінформації.

Джерела журналістів у Офісі президента назвали орієнтовну дату, коли посадовець буде в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Коли Умєров має повернутися в Україну?

У вівторок, 11 листопада, стало відомо, що Умєров поїхав до Стамбула з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими.

Нагадаємо! 15 листопада секретар РНБО анонсував активацію Стамбульських домовленостей з Росією. Йдеться про домовленість щодо обміну 1 200 військовополонених.

У понеділок, 17 листопада деякі ЗМІ поширили інформацію, нібито Умєров не збирається повертатися в Україну після закордонного відрядження. Однак у ЦПД спростували чутки, заявивши, що наразі посадовець перебуває з робочою поїздкою у США.

Джерела Суспільного в Офісі президента зазначили, що секретар РНБО повернеться орієнтовно в четвер, 20 листопада. Кілька днів тому він перебував у Туреччині, а згодом – у Катарі.

Як Умєров може бути причетний до "плівок Міндіча"?

  • Нагадаємо, про Умєрова згадали під час судового засідання щодо запобіжного заходу для Ігоря "Рокета" Миронюка – одного з фігурантів справи про розкрадання в "Енергоатомі".

  • Прокурор САП повідомив, що Тимур Міндіч міг мати вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони. Однак сам посадовець заперечив це.

  • До слова, ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк звернула увагу на системні проблеми у сфері оборонних закупівель і роль впливових осіб. На її думку, Умєров фактично підтвердив факт своєї комунікації з Міндічем, що нібито є важливим сигналом і суперечить попередній риториці влади.