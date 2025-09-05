Уничтожен катер и РЛС и оккупантов: в ГУР показали детали недавней операции в Черном море
Департамент активных действий ГУР МО Украины провел операцию в Черном море в августе 2025 года. С помощью дронов был уничтожен ряд объектов оккупантов.
Среди потерь оккупантов катер, РЛС и РЭБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины в телеграмме.
Что известно об операции ГУР в Черном море?
ГУР провело операцию в Черном море в августе 2025 года. Спецназовцы вышли в море и атаковали цели российских оккупантов.
В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:
- катер типа БЛ-680;
- РЛС "Гарпун-Б";
- РЭБ "Гроза".
Также было сожжено 4 антенно-фидерных устройства врага. Личный состав врага также понес потери.
ГУР уничтожают цели оккупантов в Черном море: смотрите видео
Что известно об операциях ГУР в Крыму?
- Ранее ГУР дронами атаковали важные объекты оккупантов в Крыму, уничтожив компоненты систем ПВО. В пораженных целях оккупантов были РЛК "Утес-Т", Радиотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс", БРЛС МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП.
- Украинские спецназовцы ночью 28 августа поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму.
- Ранее дроны спецподразделения ГУР "Призраки" атаковали десантный катер "БК-16" и уничтожили три типа российских РЛС в Крыму. Речь идет о "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.