Департамент активних дій ГУР МО України провів операцію у Чорному морі у серпні 2025 року. За допомогою дронів було знищено низку об'єктів окупантів.

Серед втрат окупантів катер, РЛС та РЕБ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України у телеграмі.

Що відомо про операцію ГУР у Чорному морі?

ГУР провело операцію у Чорному морі у серпні 2025 року. Спецпризначенці вийшли в море і атакували цілі російських окупантів.

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

катер типу БЛ-680;

РЛС "Гарпун-Б";

РЕБ "Гроза".

Також було спалено 4 антенно-фідерні пристрої ворога. Особовий склад ворога також зазнав втрат.

ГУР знищують цілі окупантів у Чорному морі: дивіться відео

Що відомо про операції ГУР у Криму?