Уничтожены пусковые установки "Шахедов": Братчук рассказал об ударе ВСУ по Чауди

Во временно оккупированном Крыму снова прозвучали удары, а район полигона Чауда стал одной из ключевых точек поражения российских объектов. Ситуация на полуострове остается динамичной, а российские силы пытаются менять тактику, маневрируя пусковыми установками.

Об операции рассказал Сергей Братчук в эфире 24 Канала, подчеркнув, что на Крымском фронте нет ни одной безопасной для врага локации. Он отметил, что поражения наносят по различным элементам российской инфраструктуры, а охота на пусковые установки "Шахедов" продолжается.

Смотрите также Путин застыл от шока: что произошло в Индии и как диктатор опозорился на камеру

Поражение Чауды и уничтожение пусковых установок

Удар по полигону Чауда стал очередным подтверждением того, что Крымский фронт работает постоянно и в разных направлениях. Российские силы пытаются прятать пусковые установки "Шахедов", перемещая их между стационарными и мобильными позициями, но маневры не спасают от точных поражений.

Напомним, ночью 28 ноября подразделения Сил специальных операций поразили район хранения и пуска ударных БПЛА "Шахед" у мыса Чауда, который россияне используют для атак по Украине.

Полуостров фактически находится под непрерывным огневым контролем, а взрывы на военных объектах стали регулярными.

Мы должны понимать, что эти пусковые установки есть стационарные и мобильные. Враг маневрирует, но поражение уже есть,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Поражения в Крыму становятся системными: уничтожаются элементы ПВО, авиация, склады и техника, что позволяет расширять дальность украинских операций. Снижение плотности российской обороны открывает путь для работы на более глубоких участках, включая Кубань, Ставропольский край и Ростовскую область, где фиксируют удары по нефтебазам и складам беспилотников.

На сегодня на территории временно оккупированного Крыма нет ни одной точки, куда не могло бы прилететь от Сил Обороны Украины,

– подчеркнул Братчук.

Такие операции не гарантируют полного снижения интенсивности российских атак, но существенно ограничивают возможности врага накапливать и запускать ударные БПЛА.

Какие успешные операции ВСУ состоялись в оккупированном Крыму?