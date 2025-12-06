Уничтожены пусковые установки "Шахедов": Братчук рассказал об ударе ВСУ по Чауди
- В Крыму удары ВСУ поразили район полигона Чауда, уничтожив пусковые установки "Шахедов".
- Сергей Братчук сообщил, что на Крымском фронте нет безопасных для врага локаций, и операции продолжаются.
Во временно оккупированном Крыму снова прозвучали удары, а район полигона Чауда стал одной из ключевых точек поражения российских объектов. Ситуация на полуострове остается динамичной, а российские силы пытаются менять тактику, маневрируя пусковыми установками.
Об операции рассказал Сергей Братчук в эфире 24 Канала, подчеркнув, что на Крымском фронте нет ни одной безопасной для врага локации. Он отметил, что поражения наносят по различным элементам российской инфраструктуры, а охота на пусковые установки "Шахедов" продолжается.
Поражение Чауды и уничтожение пусковых установок
Удар по полигону Чауда стал очередным подтверждением того, что Крымский фронт работает постоянно и в разных направлениях. Российские силы пытаются прятать пусковые установки "Шахедов", перемещая их между стационарными и мобильными позициями, но маневры не спасают от точных поражений.
Напомним, ночью 28 ноября подразделения Сил специальных операций поразили район хранения и пуска ударных БПЛА "Шахед" у мыса Чауда, который россияне используют для атак по Украине.
Полуостров фактически находится под непрерывным огневым контролем, а взрывы на военных объектах стали регулярными.
Мы должны понимать, что эти пусковые установки есть стационарные и мобильные. Враг маневрирует, но поражение уже есть,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии.
Поражения в Крыму становятся системными: уничтожаются элементы ПВО, авиация, склады и техника, что позволяет расширять дальность украинских операций. Снижение плотности российской обороны открывает путь для работы на более глубоких участках, включая Кубань, Ставропольский край и Ростовскую область, где фиксируют удары по нефтебазам и складам беспилотников.
На сегодня на территории временно оккупированного Крыма нет ни одной точки, куда не могло бы прилететь от Сил Обороны Украины,
– подчеркнул Братчук.
Такие операции не гарантируют полного снижения интенсивности российских атак, но существенно ограничивают возможности врага накапливать и запускать ударные БПЛА.
Какие успешные операции ВСУ состоялись в оккупированном Крыму?
- Подразделения ВМС ВСУ совместно с Силами Специальных Операций нанесли удары по аэродрому Саки поражен командно-диспетчерский пункт, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2", "Панцирь-С1" и установку ЗУ-23-2 на базе КамАЗа.
- В ночь на 22 ноября в Армянске, Гвардейском, Красноперекопске и Симферополе слышали серию взрывов, местные телеграм – каналы сообщали о возможном попадании по подстанции возле Крымского содового завода и перебоях со светом.
- Вечером 22 ноября движение сопротивления "Атеш" и мониторинговые каналы сообщили об атаке дронов на аэродромы оккупантов в Новофедоровке, Каче, Гвардейском и Октябрьском, взрывах в районе Севастополя и Бельбека, поражении нефтебазы в Крыму и атаке дронами на базу Черноморского флота России в Новороссийске.