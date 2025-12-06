Знищено пускові установки "Шахедів": Братчук розповів про удар ЗСУ по Чауді

У тимчасово окупованому Криму знову пролунали удари, а район полігону Чауда став однією з ключових точок ураження російських об'єктів. Ситуація на півострові залишається динамічною, а російські сили намагаються змінювати тактику, маневруючи пусковими установками.

Про операцію розповів Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу, наголосивши, що на Кримському фронті немає жодної безпечної для ворога локації. Він зазначив, що ураження завдають по різних елементах російської інфраструктури, а полювання на пускові установки "Шахедів" триває.

Ураження Чауди та знищення пускових установок

Удар по полігону Чауда став черговим підтвердженням того, що Кримський фронт працює постійно й у різних напрямках. Російські сили намагаються ховати пускові установки "Шахедів", переміщаючи їх між стаціонарними та мобільними позиціями, але маневри не рятують від точних уражень.

Нагадаємо, уночі 28 листопада підрозділи Сил Спеціальних Операцій уразили район зберігання та пуску ударних БпЛА "Шахед" біля мису Чауда, який росіяни використовують для атак по Україні.

Півострів фактично перебуває під безперервним вогневим контролем, а вибухи на військових об'єктах стали регулярними.

Ми маємо розуміти, що ці пускові установки є стаціонарні і мобільні. Ворог маневрує, але ураження вже є,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Ураження в Криму стають системними: знищуються елементи ППО, авіація, склади та техніка, що дозволяє розширювати дальність українських операцій. Зниження щільності російської оборони відкриває шлях для роботи на глибших ділянках, включно з Кубанню, Ставропольським краєм та Ростовською областю, де фіксують удари по нафтобазах і складах безпілотників.

На сьогодні на території тимчасово окупованого Криму немає жодної точки, куди не могло б прилетіти від Сил Оборони України,

– підкреслив Братчук.

Такі операції не гарантують повного зниження інтенсивності російських атак, але суттєво обмежують можливості ворога накопичувати й запускати ударні БПЛА.

