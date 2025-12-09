В издании Politico сообщили, что якобы США настаивают на том, чтобы Украина сдала Донбасс, чтобы быстро завершить российско-украинскую войну. Именно это и является целью Дональда Трампа, но для нашей страны это будет иметь негативные последствия.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что мы потеряем эффективность войска, которое не будет готовым к будущим угрозам. А они обязательно возникнут со стороны России, когда в США сменится президент.

Что будет, если Украина согласится на уступки территориями?

По мнению командира, сейчас основные амбиции президента Трампа заключаются в получении Нобелевской премии мира. Для этого ему нужно быстро завершить российско-украинскую войну, в частности, заставить Украину к миру.

Однако после этого в Украине будет происходить следующее – жесткие выборы с политической гонкой. Политические оппоненты будут работать на антирейтенги.

"Как следствие, украинское общество разделится на определенные лагеря. Правда или надуманные вещи в рамках предвыборных кампаний политических сил навсегда перевернут сознание украинских граждан. Ведь есть много боли, смертей и сломанных судеб", – заметил он.

Интересно! Дональд Трамп считает, что лучшее время провести выборы в Украине уже наступило. Кроме того, он сказал, что Россия имеет якобы сильную переговорную позицию.

Кроме того, Украина потеряет высокую экспертизу украинского войска, ведь не сможет высококачественно содержать солдата в армии на 20 тысяч гривен. Более того, россияне будут вырубать наших военных, которые демобилизуются через аффилированные компании третьей страны, что военные даже знать не будут, что они фактически уже воюют в интересах влияния России.

В то же время Россия, которая хорошо получила по морде, начнет исправлять недостатки, которые были допустила с учетом вооружения, количества, подготовки и все, что с этим связано. Затем, на следующий день, после того, как Трамп перестает быть президентом Соединенных Штатов Америки, возобновляются боевые действия с другой силой,

– подчеркнул Федоренко.

Это будет выгодно даже для Трампа, который в это время скажет, что только он оставил мандат президента, снова началась война.

Однако самое главное сейчас – это понимание, что Россия не имеет причин, чтобы завершать войну, ведь она не потеряла возможности вести ударно-штурмовые наступательные действия. Командир отметил, что Путин стремится к ослаблению санкционной политики, ослабление поддержки Соединенными Штатами Америки Украины и ослаблением поддержки странами НАТО и Европейского Союза Украины. Этого российский диктатор достигает уже сейчас.

Путин говорит о том, что Россия, якобы, не против завершать войну, но Украина должна выйти из Донбасса. То есть он ставит условие, которое Украина не может выполнить. Почему? Потому что в Конституции в Украине предусмотрено, что любые территориальные вопросы, которые возникают, решаются исключительно путем референдума. То есть не может президент принять решение и сказать, что мы выходим из Донбасса. Это должен принять украинский народ на референдуме,

– подчеркнул он.

Федоренко добавил, что проводить референдум во время войны нельзя, поэтому это замкнутый круг. Между тем Россия получает время, которое пролонгирует ей возможность не получить дополнительных санкционных пакетов; получает время для проведения активных боевых действий, поэтапного ползучего наступления в Украине и продолжения террора украинцев.

