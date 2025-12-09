У виданні Politico повідомили, що нібито США наполягають на тому, щоб Україна здала Донбас, щоб швидко завершити російсько-українську війну. Саме це і є метою Дональда Трампа, але для нашої країни це матиме негативні наслідки.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ми втратимо ефективність війська, яке не буде готовим до майбутніх загроз. А вони обов'язково виникнуть з боку Росії, коли в США зміниться президент.

Що буде, якщо Україна погодиться на поступки територіями?

На думку командира, зараз основні амбіції президента Трампа полягають в отриманні Нобелівської премії миру. Для цього йому потрібно швидко завершити російсько-українську війну, зокрема, змусити Україну до миру.

Однак після цього в Україні буде відбуватись наступне – жорсткі вибори з політичною гонитвою. Політичні опоненти будуть працювати на антирейтенги.

"Як наслідок, українське суспільство поділиться на певні табори. Правда або надумані речі в рамках передвиборчих кампаній політичних сил назавжди перевернуть свідомість українських громадян. Адже є багато болі, смертей та зламаних долей", – зауважив він.

Крім того, Україна втратить високу експертизу українського війська, адже не зможе високоякісно утримувати солдата у війську на 20 тисяч гривень. Ба більше, росіяни будуть вирубувати наших військових, які демобілізуються через афілійовані компанії третьої країни, що військові навіть знати не будуть, що вони фактично вже воюють в інтересах впливу Росії.

Водночас Росія, яка добре отримала по мармизі, почне виправляти недоліки, які були допустила з огляду озброєння, кількості, підготовки і все, що з цим пов'язане. Потім, на наступний день, після того, як Трамп перестає бути президентом Сполучених Штатів Америки, поновлюються бойові дії з іншою силою,

– наголосив Федоренко.

Це буде вигідно навіть для Трампа, який в цей час скаже, що щойно він залишив мандат президента, знову почалась війна.

Однак найголовніше зараз – це розуміння, що Росія не має причин, щоб завершувати війну, адже вона не втратила можливості вести ударно-штурмові наступальні дії. Командир зазначив, що Путін прагне послаблення санкційної політики, послаблення підтримки Сполученими Штатами Америки України і послабленням підтримки країнами НАТО і Європейського Союзу України. Цього російський диктатор досягає вже зараз.

Путін говорить про те, що Росія, буцімто, не проти завершувати війну, але Україна має вийти з Донбасу. Тобто він ставить умову, яку Україна не може виконати. Чому? Тому що в Конституції в Україні передбачення, що будь-які територіальні питання, які виникають, вирішуються виключно шляхом референдуму. Тобто не може президент прийняти рішення і сказати, що ми виходимо з Донбасу. Це має прийняти український народ на референдумі,

– підкреслив він.

Федоренко додав, що проводити референдум під час війни не можна, тому це замкнуте коло. Тим часом Росія отримує час, який пролонгує їй можливість не отримати додаткових санкційних пакетів; отримує час для проведення активних бойових дій, поетапного повзучого наступу в Україні та продовження терору українців.

Що відомо про поступки територіями?