Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ми втратимо ефективність війська, яке не буде готовим до майбутніх загроз. А вони обов'язково виникнуть з боку Росії, коли в США зміниться президент.

Що буде, якщо Україна погодиться на поступки територіями?

На думку командира, зараз основні амбіції президента Трампа полягають в отриманні Нобелівської премії миру. Для цього йому потрібно швидко завершити російсько-українську війну, зокрема, змусити Україну до миру.

Однак після цього в Україні буде відбуватись наступне – жорсткі вибори з політичною гонитвою. Політичні опоненти будуть працювати на антирейтенги.

"Як наслідок, українське суспільство поділиться на певні табори. Правда або надумані речі в рамках передвиборчих кампаній політичних сил назавжди перевернуть свідомість українських громадян. Адже є багато болі, смертей та зламаних долей", – зауважив він.

Крім того, Україна втратить високу експертизу українського війська, адже не зможе високоякісно утримувати солдата у війську на 20 тисяч гривень. Ба більше, росіяни будуть вирубувати наших військових, які демобілізуються через афілійовані компанії третьої країни, що військові навіть знати не будуть, що вони фактично вже воюють в інтересах впливу Росії.

Водночас Росія, яка добре отримала по мармизі, почне виправляти недоліки, які були допустила з огляду озброєння, кількості, підготовки і все, що з цим пов'язане. Потім, на наступний день, після того, як Трамп перестає бути президентом Сполучених Штатів Америки, поновлюються бойові дії з іншою силою,

– наголосив Федоренко.

Це буде вигідно навіть для Трампа, який в цей час скаже, що щойно він залишив мандат президента, знову почалась війна.

Однак найголовніше зараз – це розуміння, що Росія не має причин, щоб завершувати війну, адже вона не втратила можливості вести ударно-штурмові наступальні дії. Командир зазначив, що Путін прагне послаблення санкційної політики, послаблення підтримки Сполученими Штатами Америки України і послабленням підтримки країнами НАТО і Європейського Союзу України. Цього російський диктатор досягає вже зараз.

Путін говорить про те, що Росія, буцімто, не проти завершувати війну, але Україна має вийти з Донбасу. Тобто він ставить умову, яку Україна не може виконати. Чому? Тому що в Конституції в Україні передбачення, що будь-які територіальні питання, які виникають, вирішуються виключно шляхом референдуму. Тобто не може президент прийняти рішення і сказати, що ми виходимо з Донбасу. Це має прийняти український народ на референдумі,

– підкреслив він.

Федоренко додав, що проводити референдум під час війни не можна, тому це замкнуте коло. Тим часом Росія отримує час, який пролонгує їй можливість не отримати додаткових санкційних пакетів; отримує час для проведення активних бойових дій, поетапного повзучого наступу в Україні та продовження терору українців.

Що відомо про поступки територіями?