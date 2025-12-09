Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что мы потеряем эффективность войска, которое не будет готовым к будущим угрозам. А они обязательно возникнут со стороны России, когда в США сменится президент.

Смотрите также Приближаются к рекордным темпам: эксперт раскрыл, что позволило россиянам резко ускорить наступление

Что будет, если Украина согласится на уступки территориями?

По мнению командира, сейчас основные амбиции президента Трампа заключаются в получении Нобелевской премии мира. Для этого ему нужно быстро завершить российско-украинскую войну, в частности, заставить Украину к миру.

Однако после этого в Украине будет происходить следующее – жесткие выборы с политической гонкой. Политические оппоненты будут работать на антирейтенги.

"Как следствие, украинское общество разделится на определенные лагеря. Правда или надуманные вещи в рамках предвыборных кампаний политических сил навсегда перевернут сознание украинских граждан. Ведь есть много боли, смертей и сломанных судеб", – заметил он.

Интересно! Дональд Трамп считает, что лучшее время провести выборы в Украине уже наступило. Кроме того, он сказал, что Россия имеет якобы сильную переговорную позицию.

Кроме того, Украина потеряет высокую экспертизу украинского войска, ведь не сможет высококачественно содержать солдата в армии на 20 тысяч гривен. Более того, россияне будут вырубать наших военных, которые демобилизуются через аффилированные компании третьей страны, что военные даже знать не будут, что они фактически уже воюют в интересах влияния России.

В то же время Россия, которая хорошо получила по морде, начнет исправлять недостатки, которые были допустила с учетом вооружения, количества, подготовки и все, что с этим связано. Затем, на следующий день, после того, как Трамп перестает быть президентом Соединенных Штатов Америки, возобновляются боевые действия с другой силой,

– подчеркнул Федоренко.

Это будет выгодно даже для Трампа, который в это время скажет, что только он оставил мандат президента, снова началась война.

Однако самое главное сейчас – это понимание, что Россия не имеет причин, чтобы завершать войну, ведь она не потеряла возможности вести ударно-штурмовые наступательные действия. Командир отметил, что Путин стремится к ослаблению санкционной политики, ослабление поддержки Соединенными Штатами Америки Украины и ослаблением поддержки странами НАТО и Европейского Союза Украины. Этого российский диктатор достигает уже сейчас.

Путин говорит о том, что Россия, якобы, не против завершать войну, но Украина должна выйти из Донбасса. То есть он ставит условие, которое Украина не может выполнить. Почему? Потому что в Конституции в Украине предусмотрено, что любые территориальные вопросы, которые возникают, решаются исключительно путем референдума. То есть не может президент принять решение и сказать, что мы выходим из Донбасса. Это должен принять украинский народ на референдуме,

– подчеркнул он.

Федоренко добавил, что проводить референдум во время войны нельзя, поэтому это замкнутый круг. Между тем Россия получает время, которое пролонгирует ей возможность не получить дополнительных санкционных пакетов; получает время для проведения активных боевых действий, поэтапного ползучего наступления в Украине и продолжения террора украинцев.

Что известно об уступках территориями?