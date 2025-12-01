Реакция резкая, Курт Волкер сказал, что для США изменил слив разговора с Виткоффом

В США обсуждают утечку разговора Стива Уиткоффа с представителем Кремля, где тот советовал, как подать Дональду Трампу российский "мирный план". Эта история сразу вызвала вопросы о том, почему переговорщик позволил себе такой формат контакта.

Бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер в эфире 24 Канала отметил, что больше всего насторожило отношение к России как к партнеру. Он отметил, что в этих подходах Украина выглядела объектом, а не стороной, и именно поэтому реакция в Вашингтоне была такой резкой.

Как в Вашингтоне реагируют на утечку разговора Виткоффа?

В США отмечают, что наибольшее беспокойство вызвал не сам факт контакта Стива Виткоффа с представителем Кремля, а содержание их разговора. В частности, то, что он помогал российской стороне продумать, как подать Дональду Трампу их версию "мирного плана", и одновременно воспринимал Россию партнером, а Украину второстепенной.

Да, это действительно шокирующая новость, и люди в Вашингтоне очень резко отреагировали на это,

– отметил Курт Волкер.

После этого в США начали внимательно обсуждать первоначальный документ, который составили Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф. По оценке Волкера, он был чрезвычайно односторонним и опасным для Украины, но после консультаций в Женеве стал значительно более сбалансированным.

Сам факт того, что он рассматривал Россию как партнера, а Украину – как объект для разделения, вызывает особенно резкую, негативную реакцию,

– подчеркнул американский дипломат.

Однако Волкер считает, что Россия все равно отвергнет обновленный вариант и потребует первоначальной версии. Западные партнеры зато ориентируются на прекращение войны, поэтому внимательнее следят за любыми попытками навязать Украине "планы", сформированные под влиянием Москвы.

