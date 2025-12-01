Реакція різка, – Курт Волкер сказав, що для США змінив злив розмови з Віткоффом
- У США занепокоєні витоком розмови Стіва Віткоффа з представником Кремля, де обговорювали, як подати Трампу російський "мирний план".
- Курт Волкер зазначив, що ставлення до Росії як до партнера викликало різку реакцію, оскільки Україна виглядала об'єктом у цих переговорах.
У США обговорюють витік розмови Стіва Віткоффа з представником Кремля, де той радив, як подати Дональду Трампу російський "мирний план". Ця історія одразу викликала питання про те, чому переговорник дозволив собі такий формат контакту.
Колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер в ефірі 24 Каналу зазначив, що найбільше насторожило ставлення до Росії як до партнера. Він наголосив, що у цих підходах Україна виглядала об'єктом, а не стороною, і саме тому реакція у Вашингтоні була такою різкою.
Як у Вашингтоні реагують на витік розмови Віткоффа?
У США наголошують, що найбільше занепокоєння викликав не сам факт контакту Стіва Віткоффа з представником Кремля, а зміст їхньої розмови. Зокрема, те, що він допомагав російській стороні продумати, як подати Дональду Трампу їхню версію "мирного плану", і водночас сприймав Росію партнером, а Україну другорядною.
Так, це справді шокуюча новина, і люди у Вашингтоні дуже різко відреагували на це,
– зазначив Курт Волкер.
Після цього у США почали уважно обговорювати початковий документ, який склали Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф. За оцінкою Волкера, він був надзвичайно одностороннім і небезпечним для України, але після консультацій у Женеві став значно збалансованішим.
Сам факт того, що він розглядав Росію як партнера, а Україну – як об'єкт для поділу, викликає особливо різку, негативну реакцію,
– наголосив американський дипломат.
Проте, Волкер вважає, що Росія все одно відкине оновлений варіант і вимагатиме початкової версії. Західні партнери натомість орієнтуються на припинення війни, тому уважніше стежать за будь-якими спробами нав'язати Україні "плани", сформовані під впливом Москви.
