Андрей Ермак "идет на фронт": в NYP утверждают, что получили громкий эксклюзив
- Андрей Ермак на фоне своего увольнения с должности главы ОП якобы заявил, что собирается идти на фронт.
- Ермак подчеркнул свою порядочность, выразив готовность к репрессиям и недовольство отсутствием поддержки.
Многолетний руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак якобы заявил, что собирается идти на фронт. И даже готов к репрессиям.
По меньшей мере, так утверждают у New York Post. 24 Канал перескажет эту историю подробнее.
Что известно о якобы эксклюзивном заявлении Ермака для NYP?
Издание утверждает, что получило от Андрея Ермака "зловещий комментарий". И там уже бывший глава Офиса Президента Украины отметил, что считает себя честным человеком и не хочет создавать дополнительных проблем для Владимира Зеленского.
Все это происходит на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" и операции "Мидас" – расследования, которым занимаются антикоррупционные органы. И вот 29 ноября СМИ публикует сообщение, которое якобы получило от Ермака.
Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Извиняюсь, если больше не смогу отвечать на ваши звонки. Я служил Украине и 24 февраля 2024 года был в Киеве. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине,
– якобы написал Андрей Ермак.
Более того, в статье журналисты утверждают, что экс-глава ОП сказал им следующее: "Мое достоинство не было защищено. Мне противна грязь, направленная на меня, и еще более противно отсутствие поддержки от тех, кто знает правду".
Накануне Ермака уволили с должности: что еще предшествовало этой ситуации?
После 15 месяцев следствия по вымогательству от подрядчиков Энергоатома откатов в 10 – 15% НАБУ и САП провели обыски в доме и на работе у Ермака. При этом формальных подозрений ему не объявляли.
Тем не менее именно расследование и общественный резонанс заставили Ермака подать в отставку накануне очередного раунда мирных консультаций с США. Об этом сказал Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
Он поблагодарил Ермака за "патриотическую позицию", но объявил о перезапуске своей команды. Между тем Ермак к сему моменту с заявлениями к СМИ не выходил.