Соответствует всем критериям, – политтехнолог предположил, кто может возглавить Офис Президента

Зеленский размышляет, кто смог бы заменить Ермака на посту руководителя ОПУ. Вчера президент провел четыре важные встречи: с министром цифровой трансформации Федоровым, министром обороны Шмыгалем, заместителем главы ОПУ Палисой, главой ГУР Будановым. Должность главы ОПУ – политическая.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Олег Постернак, высказав мнение, что президент Украины назначит на должность вместо Ермака кого-то из военных.

Каким критериям должен соответствовать глава ОПУ?

Назначать военного руководить Офисом Президента, по убеждению политтехнолога, было бы уместно в условиях военного положения. Это, по его словам, должно было бы соответствовать внешнеполитическим возможностям этой должности.

"Ведь Андрей Ермак превратил должность главы ОПУ в главного дипломата Украины. К сожалению, так произошло, когда роль МИД в определенных моментах была нивелирована. Это не пошло на пользу, но и не было критическим, потому что это позволяло президенту периодически быть активно вовлеченным во внешнеполитические контакты", – объяснил Постернак.

Председатель ОПУ, со слов политтехнолога, должен иметь дипломатические связи, международную репутацию, быть сильным игроком, разбираться в политическом поле Украины. Учитывая это некоторые кандидатуры, по мнению Постернака, отклоняются.

Очевидно, что это будет военный. Лучшей кандидатурой был бы глава ГУР Кирилл Алексеевич Буданов. Он максимально соответствует критериям этой должности в условиях военного положения,

– подытожил политтехнолог.

Заметьте! Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что после увольнения Ермака президенту следует признать, что в Украине парламентско-президентская республика. Поэтому ОПУ должен быть канцелярией Зеленского, а не повторять функции Кабмина или управлять правоохранительными органами.

Какие прогнозы дают другие эксперты?