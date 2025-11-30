Відповідає усім критеріям, – політтехнолог припустив, хто може очолити Офіс Президента

Зеленський розмірковує, хто зміг би замінити Єрмака на посаді керівника ОПУ. Вчора президент провів чотири важливі зустрічі: з міністром цифрової трансформації Федоровим, міністром оборони Шмигалем, заступником голови ОПУ Палісою, головою ГУР Будановим. Посада очільника ОПУ – політична.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Олег Постернак, висловивши думку, що президент України призначить на посаду замість Єрмака когось з військових.

Яким критеріям має відповідати голова ОПУ?

Призначати військового керувати Офісом Президента, за переконанням політтехнолога, було б доречно в умовах воєнного стану. Це, з його слів, мало б відповідати зовнішньополітичним можливостям цієї посади.

"Адже Андрій Єрмак перетворив посаду голови ОПУ на головного дипломата України. На жаль, так сталося, коли роль МЗС в певних моментах була знівельована. Це не пішло на користь, але і не було критичним, бо це дозволяло президенту періодично бути активно залученим в зовнішньополітичні контакти", – пояснив Постернак.

Голова ОПУ, зі слів політтехнолога, повинен мати дипломатичні зв'язки, міжнародну репутацію, бути сильним гравцем, розумітися в політичному полі України. З огляду на це деякі кандидатури, на думку Постернака, відхиляються.

Очевидно, що це буде військовий. Найкращою кандидатурою був би очільник ГУР Кирило Олексійович Буданов. Він максимально відповідає критеріям цієї посади в умовах воєнного стану,

– підсумував політтехнолог.

Зауважте! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук наголосив, що після звільнення Єрмака президенту варто визнати, що в Україні парламентсько-президентська республіка. Тому ОПУ має бути канцелярією Зеленського, а не повторювати функції Кабміну чи керувати правоохоронними органами.

Які прогнози дають інші експерти?