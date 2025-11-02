Хватает ли билетов на поезда и кто будет платить: все о бесплатных 3000 километрах от УЗ

Укрзализныця запустила программу "УЗ-3000", которая предоставляет 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине для всех граждан. Программа призвана уменьшить нагрузку в пиковые периоды и стимулировать путешествия в менее популярное время.

В "Укразализныце" утверждают, что многие пассажиры готовы менять дату и даже месяц путешествия, если цена за билеты будет существенно ниже, передает 24 Канал.

Куда будут добавлять пассажиров, если билетов и так не хватает?

В августе, когда билеты брать очень сложно, железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, а в феврале – только 1,9 миллиона. Это означает, что в сезон с меньшей нагрузкой можно заполнять до 200 – 250 тысяч мест в месяц без дополнительных рейсов, предлагая поездки за "километры". Таким образом перевоз пассажиров не потребует дополнительных расходов.

Пассажиры, которым не принципиально конкретное время поездки (например, посетить родственников или поехать в отпуск), получат стимул путешествовать вне пика, освобождая места в популярные дни.

"Километры" можно использовать, чтобы поощрить поездки в менее загруженные дни (не в пятницу вечером, а например, во вторник или утренним поездом).

В периоды высокого спроса (например, декабрь) программа будет фокусироваться на помощи жителям прифронтовых общин – поездки за "километры" будут доступны именно для поездов из этих городов.

Почему "300 километров", и что будет, если их не использовать?

Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда и обратно (из Запорожья в Ужгород).

Программа охватывает именно внутренние рейсы. Кому не нужна эта возможность, могут покупать билеты без изменений.

Вместе с тем думаем и над опциями по неиспользованным километрам, чтобы дать возможность их направить с пользой,

– заявили в "Укрзализныце".

Кто будет оплачивать бесплатные "километры"?

Пассажирские перевозки сейчас убыточны, и государство частично компенсирует их реальную стоимость, чтобы сохранить доступность поездок для всех украинцев. Дополнительные пассажиры за "километры" будут использовать имеющиеся места без значительного увеличения расходов, а доходы от платных сервисов (СВ, 1 класс, международные поезда) будут перекрывать их стоимость, уменьшая потребность в государственном финансировании.

Переход к покрытию государством реальных расходов на пассажирские перевозки улучшит финансовую ситуацию железной дороги и сохранит рабочие места.

В 2025 – 2026 годах Украина постепенно внедряет европейскую практику частичного финансирования реальной стоимости билетов, чтобы сохранить маршруты, в частности в прифронтовых городов, выплачивать зарплаты железнодорожникам и оперативно восстанавливать инфраструктуру даже в сложных условиях.

