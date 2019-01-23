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      Ужасное ДТП в Харькове: эксперты рассказали о кодеине в анализах Зайцевой

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      На суде по делу смертельного ДТП эксперты рассказали о кодеине в анализах Зайцевой
      На суде по делу смертельного ДТП эксперты рассказали о кодеине в анализах Зайцевой / Фото из открытых источников

      На заседании по делу о смертельном ДТП в Харькове суд допросил трех экспертов, которые провели дополнительную экспертизу Елены Зайцевой относительно употребления наркотических веществ. На этом настаивала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

      Трансляцию заседания проводило UA:Харьков.

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      На заседании присутствовали оба фигуранта дела – Елена Зайцева и Геннадий Дронов, прокуроры, адвокаты обвиняемых и потерпевших.

      Суд опросил трех экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, и проводили дополнительную экспертизу.

      Эксперт Игорь Карамушкин свидетельствовал, что лично фигурантку не осматривал, действовал в качестве консультанта и согласен с выводами экспертов. Вместе с тем эксперт Любовь Рыбалко сообщила, что кодеин в крови Зайцевой может быть элементом как отдельного средства, так и группы лекарственных средств. Эксперт также добавила, что количественного определения кодеину они не делали, поэтому установить факт наркотического опьянения невозможно.

      Со своей стороны, эксперт Владимир Чураевым показал, что вообще не исследовал количество кодеина в моче Зайцевой.

      В результате адвокат Матвеева подала ходатайство об отводе экспертов и признании акта экспертизы недопустимым. Суд ходатайство принял. Следующее заседание запланировано на 28 января.

      К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них не достаточно данных, чтобы это определить.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?​18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      смертельное дтп в харькове: хроника Событий
       
      Теги: Новости Украины Новости политики ДТП в Харькове Новости Харькова Судьи
      Источник: 24 Канал
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