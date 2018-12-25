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      Узники своих квартир: как харьковчанин помогает людям с инвалидностью быть более мобильными

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      Харьковчанин Леонид Балдин реализовал социальный проект, который позволяет людям с инвалидностью быть более мобильными. Отныне в городе курсирует такси, которое возит колясочников и семьи с больными детьми. Поездки в основном бесплатные, или осуществляются за минимальную доплату.

      Приобщиться к доброму делу может каждый, просто оплатив чью-то поездку.

      Читайте также: Как люди с инвалидностью проходят "квест на дорогах" в украинских городах: пример одной семьи

      У Ларисы Фоминой дочь с ДЦП, эпилепсией и несколькими сопутствующими диагнозами. И повезти ее куда-то кроме больницы сложно. Только за прошедшую неделю подростка трижды пришлось везти к врачу. Поэтому лишних средств на путешествия ради развлечений не остается.

      Наши дети, колясочники, очень привязаны к дому. Основное – это, конечно, поездки к врачу. Именно на это и направлены все средства, а на развлечения просто не остается времени,
      – отметила Лариса.

      Эта же проблема не обходит и взрослых, передвигающихся на колясках. Недоступность транспорта делает их узниками собственных квартир. А обеспечить потребности всех колясочников городская служба "Инватакси" не может. Именно это подтолкнуло харьковчанина Леонида Балдина к поискам решения. Он как никто понимает проблемы колясочников.

      Все трамваи, автобусы, маршрутки должны быть удобными! Чтобы любая хрупкая мать или бабушка с ребенком могли попасть туда, куда им надо, без проблем,
      – сказал инициатор создания соцтакси Леонид Балдин.

      Леонид месяц искал единомышленников. Сейчас он вместе с одной из служб перевозки основал соцпроект. Благодаря благотворителям, пользователи получают бесплатные промокоды на поездки. В их распоряжении от четырех до восьми выездов в месяц на разные суммы. То есть за поездку платить или не надо совсем, или необходимо доплатить незначительную сумму. К проекту уже присоединились неравнодушные харьковчане.

      Ініціатор створення соцтаксі Леонід Балдін

      Инициатор создания соцтакси Леонид Балдин

      Проект Леонида ежемесячно помогает около ста семьям. Среди них дети со спинально-мышечной атрофией, ДЦП, а также взрослые на колясках и просто пожилые. Программист Балдин хочет автоматизировать проект и привлечь к нему новых благотворителей, чтобы волонтерскими силами начать превращать город-миллионник в доступный для всех людей.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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