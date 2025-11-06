В большинстве регионов действуют графики отключений, – Укрэнерго сообщило о сложной ситуации

Армия Кремля не прекращает бить по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которую вызвали действия врага, в большинстве областей действуют графики почасовых отключений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленную последствиями российских обстрелов, сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления. По состоянию на сейчас – в большинстве областей действуют графики почасовых отключений.