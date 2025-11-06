У більшості регіонів діють графіки відключень, – Укренерго повідомило про складну ситуацію

Армія Кремля не припиняє бити по енергетичній інфраструктурі України. Через складну ситуацію в енергосистемі, яку спричинили дії ворога, у більшості областей діють графіки погодинних відключень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго та Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі?

В Укренерго повідомили, що через удари російської армії по енергетичній інфраструктурі станом на ранок 6 листопада є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема на Харківщині та Чернігівщині. Вказується, що аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання,

– повідомили в Укренерго.

Станом на 10 годину ранку у більшості областей діють графіки погодинних відключень.

Крім цього, в період з 8 години ранку до 10 години вечора – вводять графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.