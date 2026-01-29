В Киевской области ввели экстренные отключения света: в каких районах сейчас графики не действуют

Об этом сообщили в ДТЭК.

Смотрите также Перекрытие дорог в Киеве из-за блекаута: в ДТЭК призвали Троещину не мешать ремонтам

Вследствие российских атак на энергетические объекты в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области по команде Укренерго применены экстренные отключения.

Напомним, в случае аварийных отключений света графики почасовых отключений временно не действуют.

Внимание! В ДТЭК предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Актуальную информацию советуют отслеживать в официальном телеграм-канале ДТЭК.

Энергетическая ситуация в столице остается очень напряженной из-за постоянных массированных атак России по энергетической инфраструктуре. Энергетический эксперт Александр Харченко в эфире 24 Канала отметил, что графики отключений света могут стабилизироваться только при условии эффективной работы ПВО, и даже тогда это может занять некоторое время.

Сейчас в столице наблюдается дефицит электричества, поэтому жителям возвращают графики с тем объемом света, который есть сейчас. Графики в разных районах могут быть неравномерными. В компании это объясняют особенностями повреждения энергосистемы.