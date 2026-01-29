На Київщині ввели екстрені відключення світла: у яких районах зараз графіки не діють

Через масовані обстріли російських військ української енергетичної інфраструктури мешканці більшості областей залишаються без світла та тепла. Найскладніша ситуація – на Київщині, де запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

Де на Київщині діють екстрені вимкнення світла?

Внаслідок російських атак на енергетичні об'єкти у частині Броварського та Бориспільського районів Київщини за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Нагадаємо, у разі аварійних відключень світла графіки погодинних вимкнень тимчасово не діють.

Увага! У ДТЕК попередили, що ситуація енергосистемі може змінитись. Актуальну інформацію радять відстежувати в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві та області?