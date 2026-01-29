На Київщині ввели екстрені відключення світла: у яких районах зараз графіки не діють
- На Київщині запроваджено екстрені відключення електроенергії через атаки на енергетичні об'єкти у Броварському та Бориспільському районах.
- Графіки погодинних вимкнень тимчасово не діють, а актуальну інформацію рекомендують відстежувати в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
Через масовані обстріли російських військ української енергетичної інфраструктури мешканці більшості областей залишаються без світла та тепла. Найскладніша ситуація – на Київщині, де запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК.
Де на Київщині діють екстрені вимкнення світла?
Внаслідок російських атак на енергетичні об'єкти у частині Броварського та Бориспільського районів Київщини за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.
Нагадаємо, у разі аварійних відключень світла графіки погодинних вимкнень тимчасово не діють.
Увага! У ДТЕК попередили, що ситуація енергосистемі може змінитись. Актуальну інформацію радять відстежувати в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Києві та області?
Енергетична ситуація в столиці залишається дуже напруженою через постійні масовані атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Енергетичний експерт Олександр Харченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що графіки відключень світла можуть стабілізуватися лише за умови ефективної роботи ППО, і навіть тоді це може зайняти деякий час.
Наразі у столиці спостерігається дефіцит електрики, тож жителям повертають графіки з тим обсягом світла, який є наразі. Графіки у різних районах можуть бути нерівномірними. У компанії це пояснюють особливостями пошкодження енергосистеми.
Критичну ситуацію в енергосистемі ускладнюють майбутні сильні морози. Крім того, не виключені нові обстріли з боку росіян.