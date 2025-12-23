В Черкассах и на Полтавщине раздались взрывы
- В Черкассах и на Полтавщине 23 декабря прогремели взрывы из-за российских беспилотников.
- Воздушная тревога в Черкассах была объявлена в 14:35, а взрыв прогремел в 14:40; на Полтавщине тревога началась в 14:30, а взрыв слышали в 14:56.
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. В Черкассах и Полтавской области днем 23 декабря прогремели взрывы.
Городу угрожал российский беспилотник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Черкассах и Полтаве?
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 14:35.
Через несколько минут Воздушные силы предупредили о беспилотнике.
БпЛА в направлении Черкасс с юга,
– написали там в 14:38.
А громко в городе было уже через несколько минут – в 14:40.
Местные власти пока не комментировали возможные последствия атаки.
Громко было и на Полтавщине. Там воздушную тревогу объявили в 14:30.
Воздушные силы предупреждали о БпЛА в направлении Кременчуга.
В 14:56 в городе прогремел взрыв.
Обстрелы Украины: последние новости
23 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины. Под прицелом оказались 13 областей. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Днем атаки продолжились. В частности, взрывы раздавались в Чернигове и Сумах. Также известно, что в Белополье Сумской области после атаки начались перебои с электроснабжением.