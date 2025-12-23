У Черкасах та на Полтавщині пролунали вибухи

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. У Черкасах та на Полтавщині вдень 23 грудня пролунали вибухи.

Місту загрожував російський безпілотник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Черкасах та Полтаві?

Повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 14:35.

За кілька хвилин Повітряні сили попередили про безпілотник.

БпЛА в напрямку Черкас з півдня,

– написали там о 14:38.

А гучно у місті було уже за кілька хвилин – о 14:40.

Місцева влада наразі не коментувала можливі наслідки атаки.

Гучно було й на Полтавщині. Там повітряну тривогу оголосили о 14:30.

Повітряні сили попереджали про БпЛА у напрямку Кременчука.

О 14:56 у місті пролунав вибух.

