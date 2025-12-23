У Черкасах та на Полтавщині пролунали вибухи
- У Черкасах та на Полтавщині 23 грудня пролунали вибухи через російські безпілотники.
- Повітряна тривога в Черкасах була оголошена о 14:35, а вибух пролунав о 14:40; на Полтавщині тривога почалася о 14:30, а вибух чули о 14:56.
Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. У Черкасах та на Полтавщині вдень 23 грудня пролунали вибухи.
Місту загрожував російський безпілотник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Черкасах та Полтаві?
Повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 14:35.
За кілька хвилин Повітряні сили попередили про безпілотник.
БпЛА в напрямку Черкас з півдня,
– написали там о 14:38.
А гучно у місті було уже за кілька хвилин – о 14:40.
Місцева влада наразі не коментувала можливі наслідки атаки.
Гучно було й на Полтавщині. Там повітряну тривогу оголосили о 14:30.
Повітряні сили попереджали про БпЛА у напрямку Кременчука.
О 14:56 у місті пролунав вибух.
Обстріли України: останні новини
23 грудня Росія здійснила масований обстріл України. Під прицілом опинилися 13 областей. На жаль, не минулося без жертв та постраждалих.
Вдень атаки продовжилися. Зокрема, вибухи лунали у Чернігові та Сумах. Також відомо, що у Білопіллі на Сумщині після атаки почалися перебої з електропостачанням.