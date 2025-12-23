Укр Рус
24 Канал Головні новини У Черкасах та на Полтавщині пролунали вибухи
23 грудня, 14:42
2

У Черкасах та на Полтавщині пролунали вибухи

Софія Рожик
Основні тези
  • У Черкасах та на Полтавщині 23 грудня пролунали вибухи через російські безпілотники.
  • Повітряна тривога в Черкасах була оголошена о 14:35, а вибух пролунав о 14:40; на Полтавщині тривога почалася о 14:30, а вибух чули о 14:56.

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. У Черкасах та на Полтавщині вдень 23 грудня пролунали вибухи.

Місту загрожував російський безпілотник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також 13 регіонів під ударом: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня 

Що відомо про вибух у Черкасах та Полтаві?

Повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 14:35.

За кілька хвилин Повітряні сили попередили про безпілотник.

БпЛА в напрямку Черкас з півдня,
– написали там о 14:38.

А гучно у місті було уже за кілька хвилин – о 14:40.

Місцева влада наразі не коментувала можливі наслідки атаки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Гучно було й на Полтавщині. Там повітряну тривогу оголосили о 14:30. 

Повітряні сили попереджали про БпЛА у напрямку Кременчука. 

О 14:56 у місті пролунав вибух.

Обстріли України: останні новини