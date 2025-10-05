В Черкассах прогремели взрывы: враг терроризирует "Шахедами"

В ночь на 5 октября россияне совершили атаку по Украине, применив "Шахеды" в частности по Черкассам. Жители города слышали громкие взрывы после 01:00.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Черкассы?

Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности применения дронов для Черкасской области в 00:39. Перед этим глава Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил, что для региона существует повышенная опасность из-за применения БпЛА.

Уже в 01:18 в Черкассах раздались взрывы. БпЛА летели курсом на областной центр, Чигирин, Смелу и Золотоношу.

Пока неизвестно, нанесла ли атака дронами каких-то последствий. Местные сообщества пишут, что взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.

Угроза применения вражеского вооружения по региону продолжается. Всю официальную информацию будут публиковать местные власти.

Россия атакует Украину с вечера 4 октября