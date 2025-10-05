Укр Рус
5 октября, 01:23
2

В Черкассах прогремели взрывы: враг терроризирует "Шахедами"

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Россияне атаковали Черкассы "Шахедами" в ночь на 5 октября, жители слышали взрывы после 01:00.
  • Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности дронов для Черкасской области в 00:39.

В ночь на 5 октября россияне совершили атаку по Украине, применив "Шахеды" в частности по Черкассам. Жители города слышали громкие взрывы после 01:00.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Черкассы?

Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности применения дронов для Черкасской области в 00:39. Перед этим глава Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил, что для региона существует повышенная опасность из-за применения БпЛА.

Уже в 01:18 в Черкассах раздались взрывы. БпЛА летели курсом на областной центр, Чигирин, Смелу и Золотоношу.

Пока неизвестно, нанесла ли атака дронами каких-то последствий. Местные сообщества пишут, что взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.

Угроза применения вражеского вооружения по региону продолжается. Всю официальную информацию будут публиковать местные власти.

Россия атакует Украину с вечера 4 октября

  • Вечером в субботу, 4 октября, взрывы раздавались в Запорожье и области. Российская армия ударила по региону ракетами, КАБы и "Шахеды". Вследствие этого повреждения получили частные дома. Жертв и пострадавших, вероятно, нет.

  • Вечером россияне также применили дроны по Чернигову. Есть ли какие-то последствия атаки – пока неизвестно.

  • ПВО также работала в Киевской области. Военные сбивали российские дроны, которые в полночь 5 октября долетели до региона.

  • Оккупанты готовятся к комбинированной атаке по Украине и запустили с аэродрома "Оленья" несколько бомбардировщиков Ту-95МС.