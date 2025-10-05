В Черкассах прогремели взрывы: враг терроризирует "Шахедами"
- Россияне атаковали Черкассы "Шахедами" в ночь на 5 октября, жители слышали взрывы после 01:00.
- Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности дронов для Черкасской области в 00:39.
В ночь на 5 октября россияне совершили атаку по Украине, применив "Шахеды" в частности по Черкассам. Жители города слышали громкие взрывы после 01:00.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Черкассы?
Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности применения дронов для Черкасской области в 00:39. Перед этим глава Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил, что для региона существует повышенная опасность из-за применения БпЛА.
Уже в 01:18 в Черкассах раздались взрывы. БпЛА летели курсом на областной центр, Чигирин, Смелу и Золотоношу.
Пока неизвестно, нанесла ли атака дронами каких-то последствий. Местные сообщества пишут, что взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.
Угроза применения вражеского вооружения по региону продолжается. Всю официальную информацию будут публиковать местные власти.
Россия атакует Украину с вечера 4 октября
Вечером в субботу, 4 октября, взрывы раздавались в Запорожье и области. Российская армия ударила по региону ракетами, КАБы и "Шахеды". Вследствие этого повреждения получили частные дома. Жертв и пострадавших, вероятно, нет.
Вечером россияне также применили дроны по Чернигову. Есть ли какие-то последствия атаки – пока неизвестно.
ПВО также работала в Киевской области. Военные сбивали российские дроны, которые в полночь 5 октября долетели до региона.
Оккупанты готовятся к комбинированной атаке по Украине и запустили с аэродрома "Оленья" несколько бомбардировщиков Ту-95МС.