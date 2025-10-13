В Чернигове прогремел взрыв: Россия атакует дронами
Вечером 13 октября российские военные начали очередной обстрел Украины беспилотниками. Взрывы услышали жители Чернигова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Террор российскими "Шахедами" продолжается: где есть угроза удара
Что известно об ударе по Чернигову?
Около 21:20 жители Чернигова услышали взрыв во время воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные совершили атаку на город беспилотниками.
Чернигов – БпЛА с севера в направлении города,
– отметили защитники.
Через несколько минут они добавили, что вражеский беспилотник двигался с Черниговщины на Киевщину в Броварской район.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.