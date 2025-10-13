Увечері 13 жовтня російські військові почали черговий обстріл України безпілотниками. Вибухи почули жителі Чернігова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про удар по Чернігову?

Близько 21:20 жителі Чернігова почули вибух під час повітряної тривоги. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові здійснили атаку на місто безпілотниками.

Чернігів – БпЛА з півночі у напрямку міста,

– зазначили захисники.

За кілька хвилин вони додали, що ворожий безпілотник рухався з Чернігівщини на Київщину у Броварський район.

