В Чернигове раздался взрыв: в городе есть попадание
- Россия атаковала Чернигов 16 октября, что привело к взрыву в городе.
- В результате атаки попали в одно из предприятий города, но пострадавших нет.
Утром 16 октября Россия атакует Украину разными средствами воздушного нападения. Так, в Чернигове местные слышали взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какая причина взрыва в Чернигове?
Ночью 16 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники и крылатые ракеты. По состоянию на утро атака не утихает. Из-за обстрела в Чернигове раздался взрыв около 06:41.
Мониторинговые каналы сообщили о движении нескольких вражеских БПЛА над городом за несколько минут до взрыва.
Впоследствии глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки в городе есть попадание. По предварительным данным, обошлось без раненых.
Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует,
– говорится в сообщении.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.
Недавние обстрелы Черниговщины
Ночью 15 октября русские войска атаковали дронами Нежин. Под ударом оказался терминал "Новой почты" и жилая многоэтажка. Ранения получил один человек.
14 октября на Черниговщине четыре вражеских дрона попали в нефтебазу, повлекши пожар. Также обстрелы подверглись Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.
10 октября беспилотники атаковали автомобили "Черниговоблэнерго". Погиб водитель-машинист крана, а водитель Руслан Дейнега скончался в больнице от полученных ранений.