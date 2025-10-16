У Чернігові пролунав вибух: безпілотники могли атакувати місто
- Вранці 16 жовтня у Чернігові стався вибух, ймовірно, через атаку безпілотників.
- Моніторингові канали зафіксували рух ворожих БпЛА над містом перед вибухом.
Вранці 16 жовтня Росія атакує Україну різними засобами повітряного нападу. Так, у Чернігові місцеві чули вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху у Чернігові?
Зночі 16 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники та крилаті ракети. Станом на ранок, атака не вщухає. Через обстріл у Чернігові пролунав вибух близько 06:41.
Моніторингові канали повідомили про рух кількох ворожих БпЛА над містом за кілька хвилин до вибуху.
Про наслідки атаки чи результати роботи ППО наразі подробиць немає. У Разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.
Нещодавні обстріли Чернігівщини
Уночі 15 жовтня російські війська атакували дронами Ніжин. Під ударом опинився термінал "Нової пошти" та житлова багатоповерхівка. Поранення отримала одна людина.
14 жовтня на Чернігівщині чотири ворожі дрони поцілили в нафтобазу, спричинивши пожежу. Також обстрілів зазнали Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.
10 жовтня безпілотники атакували автомобілі "Чернігівобленерго". Загинув водій-машиніст крана, а водій Руслан Дейнега помер у лікарні від отриманих поранень.