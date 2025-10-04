В Чернигове прогремели взрывы

Вечером 4 октября российская армия атаковала Черниговскую область с БпЛА. В городе было шумно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами": какие регионы под атакой

Что известно об атаке на Чернигов 4 октября?

В Воздушных Силах сообщили, что в Черниговской области двигались российские дроны. БпЛА также держали курс на Чернигов. Вскоре после объявления опасности в областном центре прогремели взрывы.

Громко в городе было в 23:29, через несколько минут после того, как появилась угроза обстрела. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел именно в городе, однако пока неизвестно, где произошло сбивание или попадание беспилотника.

Всю информацию по обстрелу официально предоставит местная власть.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Россия терроризирует Украину: что известно?