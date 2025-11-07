В Чугуевской громаде на Харьковщине прогремела серия взрывов

В ночь на 7 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказалась, в частности, Харьковская область.

Что известно об атаке на Харьковщину?

Воздушная тревога в Чугуевском районе Харьковщины не прекращалась с обеда. Уже поздно вечером 6 ноября стало известно, что на регион летят вражеские ударные БпЛА.

Новая группа БПЛА на севере Харьковщины южным курсом,

– написали Воздушные силы ВСУ.

В 23:59 воздушную тревогу объявили также в Харьковском районе.

Около 00:12 в Чугуевской громаде прогремела серия взрывов. По словам корреспондентов Суспильного, с полуночи местные жители слышали там уже более десятка взрывов.

