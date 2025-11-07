Чугуїв на Харківщині масовано атакували БпЛА: у місті пожежі, постраждали цивільні об'єкти

В ніч на 7 листопада російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожим ударом опинилася, зокрема, Харківщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Харківщину?

Повітряна тривога в Чугуївському районі Харківщини не припинялася з обіду. Вже пізно ввечері 6 листопада стало відомо, що на регіон летять ворожі ударні БпЛА.

Нова група БпЛА на півночі Харківщини південним курсом,

– написали Повітряні сили ЗСУ.

О 23:59 повітряну тривогу оголосили також в Харківському районі.

Близько 00:12 в Чугуївській громаді прогриміла серія вибухів. За словами кореспондентів Суспільного, від опівночі місцеві жителі чули там вже понад десяток вибухів.

Згодом ситуацію прокоментувала мер Чугуєва Галина Мінаєва. Попередньо, через російську атаку безпілотників на місто пошкоджень зазнали цивільне підприємство та навчальний заклад.

Мінаєва додала, що росіяни спрямували на Чугуїв понад 10 безпілотників, на місцях влучань зайнялися пожежі.

Які ще регіони були під ударом?