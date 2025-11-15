В Днепре и Одессе прогремели взрывы
- В ночь на 15 ноября Россия атаковала Украину "Шахедами", что привело к взрывам в Днепре и Одессе.
- Угроза удара беспилотниками остается высокой.
Россия ночью 15 ноября атакует Украину "Шахедами". В разных регионах из-за этого раздаются взрывы.
В частности, громко было в Днепре и Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
Смотрите также Террор российскими "Шахедами" продолжается: для каких областей угроза
Что известно о взрывах?
Сначала громко было в Одессе, там писали о работе ПВО.
Первые взрывы прозвучали в 00:38. В 01:27 противовоздушная оборона все еще продолжала работать.
"БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской/Николаевской области", – говорилось в последнем предупреждении от Воздушных сил о 01:03.
Впоследствии, а именно в 01:09, взрывы слышали и в Днепре.
БпЛА курсом на Днепр с востока и юга,
– предупреждали Воздушные силы.
Через 20 минут в городе прозвучала новая серия взрывов. А в 01:36 над Днепром снова зафиксировали беспилотник.
Обратите внимание! Для Днепропетровщины, Одесской области и других регионов остается угроза удара беспилотниками. Мониторы пишут о все новых и новых группах БпЛА.
Где еще было громко в Украине?
Днепр под атакой "Шахедов" находится еще с вечера. Там из-за обстрела ударными беспилотниками работала ПВО. Взрывы прогремели в 20:20.
"Шахеды" также добрались до Запорожья. В области громко было в 23:58.
Кроме того, в 21:30 россияне направили в Хмельницкую область несколько "Кинжалов". Работала ПВО, предварительно, жертв, пострадавших или разрушений нет.