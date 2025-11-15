У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи
- У ніч на 15 листопада Росія атакувала Україну "Шахедами", що призвело до вибухів у Дніпрі та Одесі.
- Загроза удару безпілотниками залишається високою.
Росія вночі 15 листопада атакує Україну "Шахедами". У різних регіонах через це лунають вибухи.
Зокрема, гучно було у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.
Що відомо про вибухи?
Спочатку гучно було в Одесі, там писали про роботу ППО.
Перші вибухи пролунали о 00:38. О 01:27 протиповітряна оборона все ще продовжувала працювати.
"БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини", – йшлося в останньому попередженні від Повітряних сил о 01:03.
Згодом, а саме о 01:09, вибухи чули й у Дніпрі.
БпЛА курсом на Дніпро зі сходу та півдня,
– попереджали Повітряні сили.
Через 20 хвилин у місті пролунала нова серія вибухів. А о 01:36 над Дніпром знову зафіксували безпілотник.
Зверніть увагу! Для Дніпропетровщини, Одещини та інших регіонів залишається загроза удару безпілотниками. Монітори пишуть про все нові й нові групи БпЛА.
Де ще було гучно в Україні?
Дніпро під атакою "Шахедів" перебуває ще з-вечора. Там через обстріл ударними безпілотниками працювала ППО. Вибухи пролунали о 20:20.
"Шахеди" також дісталися Запоріжжя. В області гучно було о 23:58.
Окрім того, о 21:30 росіяни спрямували на Хмельниччину кілька "Кинджалів". Працювала ППО, попередньо, жертв, постраждалих чи руйнувань нема.