У Дніпрі та Одесі пролунали вибухи

Росія вночі 15 листопада атакує Україну "Шахедами". У різних регіонах через це лунають вибухи.

Зокрема, гучно було у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Дивіться також Терор російськими "Шахедами" триває: для яких областей загроза

Що відомо про вибухи?

Спочатку гучно було в Одесі, там писали про роботу ППО.

Перші вибухи пролунали о 00:38. О 01:27 протиповітряна оборона все ще продовжувала працювати.

"БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини", – йшлося в останньому попередженні від Повітряних сил о 01:03.

Згодом, а саме о 01:09, вибухи чули й у Дніпрі.

БпЛА курсом на Дніпро зі сходу та півдня,

– попереджали Повітряні сили.

Через 20 хвилин у місті пролунала нова серія вибухів. А о 01:36 над Дніпром знову зафіксували безпілотник.

Зверніть увагу! Для Дніпропетровщини, Одещини та інших регіонів залишається загроза удару безпілотниками. Монітори пишуть про все нові й нові групи БпЛА.

Де ще було гучно в Україні?