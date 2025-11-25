Враг ударил БпЛА по Днепру: пострадали женщина и ребенок, есть повреждения жилого дома

Ударные беспилотники продолжают атаковать Украину посреди дня 25 ноября. Вследствие этого взрывы прозвучали на территории Днепра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 13:36. Сначала в Воздушных силах сообщали о фиксации беспилотника на севере Днепропетровской области, который двигался из Харьковской области.

Уже в 13:35 там уточнили о воздушной цели, которая двигалась в направлении областного центра. Около 13:45 в сети обнародовали первые информацию о том, что в городе было громко во время пребывания БпЛА над регионом.

В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

В ОВА впоследствии сообщили, что в результате этой российской атаки пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу. Также в городе повреждены четырехэтажка и линия электропередач.

Что этому предшествовало?