У Дніпрі чули звуки вибуху: на місто летів БпЛА
- У Дніпрі у вівторок, 25 листопада, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
- Це сталося через атаку ударних БпЛА, Повітряні сили повідомляли про загрозу.
Ударні безпілотники продовжують атакувати Україну посеред дня 25 листопада. Внаслідок цього вибухи пролунали на території Дніпра.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 13:36. Спершу у Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотника на півночі Дніпропетровської області, який рухався з Харківської області.
Вже о 13:35 там уточнили про повітряну ціль, яка рухалася у напрямку обласного центру. Близько 13:45 у мережі оприлюднили перші інформацію про те, що у місті було гучно під час перебування БпЛА над регіоном.
У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало?
Росія вночі завдала по Україні масованого удару, запустивши 464 ударних БпЛА, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 7 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 крилатих ракет "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М".
Черкаському районі уламки збитого дрона впали на приватний будинок. У результаті виникла пожежа, яка знищила помешкання. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх домівках і літній кухні.
Крім того, у Печерському районі Києва ракета влучила у 22-поверховий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. У Дніпровському районі стався удар по 9-поверхівці, де загинули люди, п'ятеро постраждали.