У Дніпрі чули звуки вибуху: на місто летів БпЛА

Ударні безпілотники продовжують атакувати Україну посеред дня 25 листопада. Внаслідок цього вибухи пролунали на території Дніпра.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 13:36. Спершу у Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотника на півночі Дніпропетровської області, який рухався з Харківської області.

Вже о 13:35 там уточнили про повітряну ціль, яка рухалася у напрямку обласного центру. Близько 13:45 у мережі оприлюднили перші інформацію про те, що у місті було гучно під час перебування БпЛА над регіоном.

У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало?