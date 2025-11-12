В ГПСУ назвали причину, по которой Миндич смог выехать из Украины

Тимур Миндич смог выехать из Украины на законных основаниях. Причиной этого является наличие трех несовершеннолетних детей.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что говорят в ГПСУ о выезде Тимура Миндича за границу?

Андрей Демченко рассказал, что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие 3 детей в возрасте до 18 лет.