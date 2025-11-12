У ДПСУ назвали причину, через яку Міндіч зміг виїхати з України
- Тимур Міндіч зміг виїхати з України на законних підставах через наявність трьох неповнолітніх дітей.
- В умовах воєнного стану чоловіки можуть перетинати кордон, якщо мають відповідні підстави, як-от наявність трьох неповнолітніх дітей.
Тимур Міндіч зміг виїхати з України на законних підставах. Причиною цього є наявність трьох неповнолітніх дітей.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Що кажуть у ДПСУ про виїзд Тимура Міндіча за кордон?
Андрій Демченко розповів, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність 3 дітей віком до 18 років.
Варто зазначити, що, відповідно до українського законодавства, під час воєнного стану чоловікам віком від 23 до 60 років перетин кордону обмежено. Водночас це можливо здійснити, якщо є відповідні підстави, як-от наявність трьох неповнолітніх дітей.
Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах з усіма необхідними документами. Також стосовно бізнесмена не встановлювали обмежень щодо перетину ним кордону.
До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив в етері 24 Каналу, що корупційний скандал може вплинути й на оборонну галузь. Зараз вкрай важливо зробити так, щоб це не мало негативного впливу на забезпечення ЗСУ.
Чому Міндіч узагалі поїхав за кордон?
10 листопада "Українська правда" повідомила, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії "Квартал 95". Водночас сам Міндіч залишив територію України буквально за кілька годин до слідчих дій.
Згодом у НАБУ та САП підтвердили, що бізнесмен є фігурантом масштабної корупційної схеми в українській енергетиці. На отриманих плівках Міндіч фігурує під прізвиськом "Карлсон".
Згідно з матеріалами НАБУ, саме "Карлсон" очолював злочинне угруповання, яке контролювало роботу так званої "пральні" – структури, через яку відмивали кошти, отримані від партнерів Енергоатому. Крім того, Міндіч, за даними детективів, мав вплив на посадовців центральних органів влади.
Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що бізнесмена, ймовірно, вже бачили в Ізраїлі – у місті Тель-Авів. Офіційного підтвердження цього наразі немає.
12 листопада Кабмін подав звернення до РНБО із пропозицією запровадити санкції проти Тимура Міндіча. Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише відповідний указ.