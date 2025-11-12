У ДПСУ назвали причину, через яку Міндіч зміг виїхати з України

Тимур Міндіч зміг виїхати з України на законних підставах. Причиною цього є наявність трьох неповнолітніх дітей.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Що кажуть у ДПСУ про виїзд Тимура Міндіча за кордон?

Андрій Демченко розповів, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність 3 дітей віком до 18 років.

Варто зазначити, що, відповідно до українського законодавства, під час воєнного стану чоловікам віком від 23 до 60 років перетин кордону обмежено. Водночас це можливо здійснити, якщо є відповідні підстави, як-от наявність трьох неповнолітніх дітей.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах з усіма необхідними документами. Також стосовно бізнесмена не встановлювали обмежень щодо перетину ним кордону.

До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив в етері 24 Каналу, що корупційний скандал може вплинути й на оборонну галузь. Зараз вкрай важливо зробити так, щоб це не мало негативного впливу на забезпечення ЗСУ.

Чому Міндіч узагалі поїхав за кордон?