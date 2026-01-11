В Харькове был слышен взрыв

Россия с вечера атакует Украину "Шахедами". Из-за этого в Харькове ночью был слышен взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли уже несколько раз из-за постоянного террора "Шахедов".

Еще в 01:55 Воздушные силы предупреждали о группе БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

А в 2:38, по обновленным данным, БпЛА летели на Донец, Малиновку, Старый Салтов.

Сразу после этого, в 2:39, стало известно о взрыве в Харькове.

К слову, это не первая атака на город этой ночью. В 1:30 городской голова Игорь Терехов сообщил, что российский БпЛА типа "Молния" попал в Слободском районе Харькова.

"Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", – писал он.

Из-за "Шахеды" громко было в Киеве и области