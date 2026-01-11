Укр Рус
В Харькове был слышен взрыв
11 января, 02:46
Обновлено - 03:05, 11 января

В Харькове был слышен взрыв

София Рожик
Основные тезисы
  • В Харькове был слышен взрыв в результате атаки "Шахедами" со стороны России.
  • Перед этим было попадание БпЛА "Молния" в Слободском районе.

Россия с вечера атакует Украину "Шахедами". Из-за этого в Харькове ночью был слышен взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли уже несколько раз из-за постоянного террора "Шахедов".

Еще в 01:55 Воздушные силы предупреждали о группе БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

А в 2:38, по обновленным данным, БпЛА летели на Донец, Малиновку, Старый Салтов.

Сразу после этого, в 2:39, стало известно о взрыве в Харькове.

К слову, это не первая атака на город этой ночью. В 1:30 городской голова Игорь Терехов сообщил, что российский БпЛА типа "Молния" попал в Слободском районе Харькова.

"Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", – писал он.

Из-за "Шахеды" громко было в Киеве и области

  • Еще с вечера российские "Шахеды" атакуют Украину. Воздушную тревогу объявляли даже в Ровенской области.

  • Взрывы, кроме Харькова, этой ночью раздавались в Киевской области. Там работала ПВО.

  • Неспокойно было и в самом Киеве. Местные власти также подтвердили работу ПВО по вражеским целям.