У Харкові було чутно вибух
- У Харкові було чутно вибух внаслідок атаки "Шахедами" з боку Росії.
- Перед цим було влучання БпЛА "Молнія" у Слобідському районі.
Росія звечора атакує Україну "Шахедами". Через це у Харкові вночі було чутно вибух.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Харків?
Повітряну тривогу у Харківській області оголошували уже кілька разів через постійний терор "Шахедів".
Ще о 01:55 Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.
А о 2:38, за оновленими даними, БпЛА летіли на Донець, Малинівку, Старий Салтів.
Одразу після цього, о 2:39, стало відомо про вибух у Харкові.
До слова, це не перша атака на місто цієї ночі. О 1:30 міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА типу "Молнія" влучив у Слобідському районі Харкова.
"Удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту. На місці працюють усі відповідні служби", – писав він.
Через "Шахеди" гучно було у Києві та області
Ще звечора російські "Шахеди" атакують Україну. Повітряну тривогу оголошували навіть на Рівненщині.
Вибухи, окрім Харкова, цієї ночі лунали у Київській області. Там працювала ППО.
Неспокійно було й у самому Києві. Місцева влада також підтвердила роботу ППО по ворожих цілях.