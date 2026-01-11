У Харкові було чутно вибух

Росія звечора атакує Україну "Шахедами". Через це у Харкові вночі було чутно вибух.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Харків?

Повітряну тривогу у Харківській області оголошували уже кілька разів через постійний терор "Шахедів".

Ще о 01:55 Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

А о 2:38, за оновленими даними, БпЛА летіли на Донець, Малинівку, Старий Салтів.

Одразу після цього, о 2:39, стало відомо про вибух у Харкові.

До слова, це не перша атака на місто цієї ночі. О 1:30 міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА типу "Молнія" влучив у Слобідському районі Харкова.

"Удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту. На місці працюють усі відповідні служби", – писав він.

Через "Шахеди" гучно було у Києві та області