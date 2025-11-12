Россияне трижды ударили по Харькову: есть попадания
Утром 12 ноября российские военные в очередной раз атаковали Харьков. Известно о попадании вражеских беспилотников в одном из районов города.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
Смотрите также Обстрел Одессы дронами, взрывы в России: хронология 1358 дня войны
Что известно о взрывах в Харькове?
Городской голова рассказал о вражеской атаке на Харьков утром 12 ноября. В городе прозвучала серия взрывов.
Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе,
– сообщил мэр.
Вскоре он заметил, что враг ударил по Холодногорскому району трижды. Это центральная часть города.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.