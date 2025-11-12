Россияне трижды ударили по Харькову: есть попадания

Утром 12 ноября российские военные в очередной раз атаковали Харьков. Известно о попадании вражеских беспилотников в одном из районов города.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Городской голова рассказал о вражеской атаке на Харьков утром 12 ноября. В городе прозвучала серия взрывов.

Зафиксировано попадание вражеского боевого дрона в Холодногорском районе,

– сообщил мэр.

Вскоре он заметил, что враг ударил по Холодногорскому району трижды. Это центральная часть города.

