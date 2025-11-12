Росіяни тричі вдарили по Харкову: є влучання

Уранці 12 листопада російські військові вкотре атакували Харків. Відомо про влучання ворожих безпілотників в одному з районів міста.

Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Міський голова розповів про ворожу атаку на Харків уранці 12 листопада. У місті пролунала серія вибухів.

Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі,

– повідомив мер.

Невдовзі він зауважив, що ворог ударив по Холодногірському району тричі. Це центральна частина міста.

За словами Терехова, унаслідок влучання трьох "Шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

