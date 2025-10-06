Укр Рус
6 октября, 21:52
В Харькове прогремел взрыв

Полина Буянова

Вечером в понедельник, 6 октября, российские войска запустили по Украине ударные БпЛА. Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Харькове? 

Воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов в Харькове объявили в 19:03. 

Впоследствии Воздушные силы ВСУ написали, что российский БПЛА фиксируют город и призвали харьковчан находиться в укрытиях. 

Уже около 21:49 в Харькове прогремел взрыв. 

