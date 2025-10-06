У Харкові пролунав вибух

Ввечері в понеділок, 6 жовтня, російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Під час повітряної тривоги в Харкові прогримів вибух.

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів в Харкові оголосили о 19:03.

Згодом Повітряні сили ЗСУ написали, що російський БпЛА фіксують над містом та закликали харків'ян перебувати в укриттях.

Вже близько 21:49 в Харкові прогримів вибух.

