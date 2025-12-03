В Харькове прогремел взрыв: в результате атаки есть погибший и пострадавшие

Днем 3 декабря Россия продолжает террор Украины. Из-за атаки Харьков всколыхнул взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушная тревога в областном центре не была объявлена. Однако взрыв прогремел в Шевченковском районе города около 14:23.

Предварительно, по состоянию на 14:32 известно, что в результате вражеской атаки двое пострадавших, сообщил Терехов. Затем добавил, что под завалами обнаружили тело погибшего.

В Шевченковском районе города взрыв. Детали выясняем,

– добавил мэр Харькова.

Как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, экстренные службы уже находятся на месте происшествия. По предварительным данным, там повреждены автомобили и 4 гаража. ГСЧС ликвидирует пожары.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее перейти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.

