В Харькове прогремел взрыв: в результате атаки есть погибший и пострадавшие
- В Харькове в результате взрыва в Шевченковском районе есть жертва и пострадали люди, сообщил мэр Игорь Терехов.
- Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Днем 3 декабря Россия продолжает террор Украины. Из-за атаки Харьков всколыхнул взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Что известно об атаке на Харьков?
Воздушная тревога в областном центре не была объявлена. Однако взрыв прогремел в Шевченковском районе города около 14:23.
Предварительно, по состоянию на 14:32 известно, что в результате вражеской атаки двое пострадавших, сообщил Терехов. Затем добавил, что под завалами обнаружили тело погибшего.
В Шевченковском районе города взрыв. Детали выясняем,
– добавил мэр Харькова.
Как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, экстренные службы уже находятся на месте происшествия. По предварительным данным, там повреждены автомобили и 4 гаража. ГСЧС ликвидирует пожары.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее перейти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.
Какие регионы были под атакой недавно?
Россияне 3 декабря ударили по энергообъектам в Одесской области. Там произошло возгорание энергетической инфраструктуры и повреждено оборудование. Пострадал один работник. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Также враг атаковал Днепропетровщину. В результате обстрела известно о погибших и раненых. Там повреждены дома, гаражи и автомобили.
Кроме того, "Шахеды" пытались атаковать порт "Южный" в Одесской области. Там работали силы ПВО, ведь около 15 вражеских БПЛА двигались в сторону порта.