Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Харькове прогремел взрыв: в результате атаки пострадали люди
3 декабря, 14:27
2

В Харькове прогремел взрыв: в результате атаки есть погибший и пострадавшие

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Харькове в результате взрыва в Шевченковском районе есть жертва и пострадали люди, сообщил мэр Игорь Терехов.
  • Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Днем 3 декабря Россия продолжает террор Украины. Из-за атаки Харьков всколыхнул взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Удары по домам, объектам энергетической инфраструктуры и не только: последствия террора "Шахедами" 

Что известно об атаке на Харьков? 

Воздушная тревога в областном центре не была объявлена. Однако взрыв прогремел в Шевченковском районе города около 14:23

Предварительно, по состоянию на 14:32 известно, что в результате вражеской атаки двое пострадавших, сообщил Терехов. Затем добавил, что под завалами обнаружили тело погибшего.

В Шевченковском районе города взрыв. Детали выясняем, 
– добавил мэр Харькова. 

Как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, экстренные службы уже находятся на месте происшествия. По предварительным данным, там повреждены автомобили и 4 гаража. ГСЧС ликвидирует пожары.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее перейти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие регионы были под атакой недавно?

  • Россияне 3 декабря ударили по энергообъектам в Одесской области. Там произошло возгорание энергетической инфраструктуры и повреждено оборудование. Пострадал один работник. Он находится в тяжелом состоянии в больнице. 

  • Также враг атаковал Днепропетровщину. В результате обстрела известно о погибших и раненых. Там повреждены дома, гаражи и автомобили. 

  • Кроме того, "Шахеды" пытались атаковать порт "Южный" в Одесской области. Там работали силы ПВО, ведь около 15 вражеских БПЛА двигались в сторону порта.