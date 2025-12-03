Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Что известно об атаке на Харьков?
Воздушная тревога в областном центре не была объявлена. Однако взрыв прогремел в Шевченковском районе города около 14:23.
Предварительно, по состоянию на 14:32 известно, что в результате вражеской атаки двое пострадавших, сообщил Терехов.
В Шевченковском районе города взрыв. Детали выясняем,
– добавил мэр Харькова.
