Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Что известно об атаке на Харьков?

Воздушная тревога в областном центре не была объявлена. Однако взрыв прогремел в Шевченковском районе города около 14:23.

Предварительно, по состоянию на 14:32 известно, что в результате вражеской атаки двое пострадавших, сообщил Терехов.

В Шевченковском районе города взрыв. Детали выясняем,

– добавил мэр Харькова.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.