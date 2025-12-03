3 грудня, 14:27
У Харкові прогримів вибух: внаслідок атаки постраждали люди
Вдень 3 грудня Росія продовжує терор України. Через атаку Харків сколихнув вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про атаку на Харків?
Повітряну тривогу в обласному центрі не оголошували. Однак вибух пролунав у Шевченківському районі міста близько 14:23.
Попередньо, станом на 14:32 відомо, що внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих, повідомив Терехов.
У Шевченківському районі міста вибух. Деталі з'ясовуємо,
– додав мер Харкова.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.