У Харкові прогримів вибух: внаслідок атаки постраждали люди

Вдень 3 грудня Росія продовжує терор України. Через атаку Харків сколихнув вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків?

Повітряну тривогу в обласному центрі не оголошували. Однак вибух пролунав у Шевченківському районі міста близько 14:23.

Попередньо, станом на 14:32 відомо, що внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих, повідомив Терехов.

У Шевченківському районі міста вибух. Деталі з'ясовуємо,

– додав мер Харкова.

