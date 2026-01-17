В Харькове прогремел взрыв неизвестного происхождения: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 17 января в Харькове было шумно. В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Что известно о взрыве в Харькове?

В 2:08 мэр Харькова сообщил, что в городе произошел взрыв, происхождение которого пока неизвестно.

В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем,

– написал Терехов.

Спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко рассказал Суспільному, что погибшие при взрыве неизвестного происхождения в Харькове мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов.

По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома по улице Валентиновской в половине второго ночи. В результате были повреждены перекрытия между тремя этажами. Сейчас продолжается разбор завалов. Причины взрыва устанавливаются.

Относительно пострадавших известно, что ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

