Однако ситуация со светом и теплом в Харькове более-менее контролируемая. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сейчас в городе нет аварийных отключений, только плановые по электричеству.

"Ситуация более-менее контролируемая. Потому что мы сейчас не имеем аварийных отключений относительно энергетики, тепла. У нас есть только плановые отключения именно света. Они сейчас тоже более-менее стабильные в графике. Примерно 2 – 4 часа в сутки выключают, но не ежедневно", – сказала она.

Областная власть не исключает, что после такого удара эти промежутки придется увеличить, кое-где даже вдвое. Это касается именно Харькова.

Что происходит на Харьковщине?

Анна Черненко отметила, что в населенных пунктах Харьковской области ситуация очень разная. Кое-где есть отключения и аварийные, кое-где есть обесточивание на время из-за аварии. Пока не удается заживить заново.

Например, Лозовая, которая с осени буквально ежедневно под обстрелами. Золочевщина, которая подверглась так же очень серьезным ударам несколько дней назад. Богодуховский район, били по энергетике тоже. К сожалению, тоже несколько тысяч человек оставались без света. Поэтому ситуация разная в соответствии с населенными пунктами,

– подчеркнула корреспондентка.

По ее словам, чем ближе к границе, тем сложнее. Однако по состоянию на сейчас удары не создают таких критических последствий для горожан. Но ситуация очень разная.

Также я хочу напомнить, что в бесплатных столовых есть возможность получить горячие обеды. Есть карта пунктов несокрушимости на официальных сайтах. Но, к счастью, пока нам не приходится разворачивать палатки, в частности, ГСЧС, чтобы люди могли прийти переночевать в тепле и поесть там горячего, запитать свои гаджеты. Этого пока не надо,

– добавила Черненко.

Атака на Харьков: что известно?