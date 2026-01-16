Однак ситуація зі світлом та теплом у Харкові більш-менш контрольована. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що зараз у місті немає аварійних відключень, лише планові щодо електрики.

Дивіться також Знову жорсткі графіки для всієї України: як вимикатимуть світло 16 січня

"Ситуація більш-менш контрольована. Тому що ми зараз не маємо аварійних відключень щодо енергетики, тепла. У нас є тільки планові відключення саме світла. Вони зараз теж більш-менш стабільні в графіку. Приблизно 2 – 4 години на добу вимикають, але не щодня", – сказала вона.

Обласна влада не виключає, що після такого удару ці проміжки доведеться збільшити, подекуди навіть вдвічі. Це стосується саме Харкова.

Що відбувається на Харківщині?

Анна Черненко зазначила, що у населених пунктах Харківської області ситуація дуже різна. Подекуди є відключення й аварійні, подекуди є знеструмлення на певний час через аварії. Поки не вдається заживити заново.

Наприклад, Лозова, яка з осені буквально щодня під обстрілами. Золочівщина, яка зазнала так само дуже серйозних ударів кілька днів тому. Богодухівський район, били по енергетиці теж. На жаль, теж кілька тисяч людей лишалися без світла. Тому ситуація різна відповідно до населених пунктів,

– підкреслила кореспондентка.

За її словами, чим ближче до кордону, тим складніше. Проте станом на зараз удари не завдають таких критичних наслідків для містян. Але ситуація дуже різна.

Також я хочу нагадати, що в безкоштовних їдальнях є можливість отримати гарячі обіди. Є карта пунктів незламності на офіційних сайтах. Але, на щастя, поки нам не доводиться розгортати намети, зокрема, ДСНС, щоб люди могли прийти переночувати в теплі і поїсти там гарячого, заживити свої гаджети. Цього поки не треба,

– додала Черненко.

Атака на Харків: що відомо?